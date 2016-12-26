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26.12.16 / 12:58 Новости / Россия и мир

Мосгорсуд оставил мэра Владивостока под арестом

До 28 февраля

игорь-пушкарев-vlc.ru_Московский городской суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева под арестом. Соответствующее решение суд принял в понедельник.

Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Пушкарева. Последний просил изменить меру пресечения обвиняемому на не связанную с содержанием под стражей. Под арестом мэр Владивостока останется до 28 февраля.

По версии следствия, в 2009—2014 годах Пушкарев, организовал приобретение большого количества строительных материалов «Дорогами Владивостока» у группы компаний «Востокцемент». Последняя контролируется родственниками мэра. Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от его деятельности оценивается в более чем 160 млн рублей.

По материалам: ria.ru
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