Мосгорсуд оставил мэра Владивостока под арестом До 28 февраля

Московский городской суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева под арестом. Соответствующее решение суд принял в понедельник.

Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Пушкарева. Последний просил изменить меру пресечения обвиняемому на не связанную с содержанием под стражей. Под арестом мэр Владивостока останется до 28 февраля.

По версии следствия, в 2009—2014 годах Пушкарев, организовал приобретение большого количества строительных материалов «Дорогами Владивостока» у группы компаний «Востокцемент». Последняя контролируется родственниками мэра. Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от его деятельности оценивается в более чем 160 млн рублей.