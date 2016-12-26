Radisson Royal провел два благотворительных вечера в Петербурге Все средства направят на поддержку детей

Radisson Royal 11 декабря совместно с Генеральным консульством Франции в Петербурге провел рождественскую ярмарка «Превратим мечты в реальность!» в поддержку программы наставничества для детей, нуждающихся к поддержке, «Старшие Братья Старшие Сестры». Об этом в понедельник сообщили в Radisson Royal.

Все собранные средства пошли на поддержку детей, нуждающихся в помощи. В отеле было организовано 14 стендов, где гости могли приобрести подарки к праздникам, книги на французском и русском языках, полакомиться десертами от французских кондитерских и ресторанов Петербурга, приобрести сувениры. Для всех желающих были организованы открытые уроки французского языка. 500 тыс. рублей, вырученные по итогам ярмарки, направили на развитие программы наставничества «Старшие Братья Старшие Сестры» в Петербурге.

Также 25 декабря в Radisson Royal состоялся новогодний праздник для подопечных проекта «Приемная семья» Петербургской общественной организации «Врачи детям». У гостей и сотрудников отеля была возможность стать добрыми волшебниками и подарить детям настоящую зимнюю сказку. Нужно было всего лишь взять одно из писем Дедушке Морозу и исполнить детскую мечту. После поздравлений и вручения подарков началось праздничное чаепитие.

Добавим, Radisson Royal находится на Невском проспекте. Принадлежит международной гостиничной сети Radisson Hotels & Resorts. Ей принадлежит свыше 450 отелей во всем мире. Первую гостиницу открыли в США в 1909 году.