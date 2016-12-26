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26.12.16 / 19:22 Новости / Россия и мир

«Роснефть» купит «Таргин» за 4,1 млрд рублей

Парк буровых установок «Роснефти» вырастет на 19%,

роснефть (2)Компания «Роснефть» договорилась с АФК «Система» о покупке нефтесервисной компании «Таргин» за 4,1 млрд рублей. Об этом сообщили в «Роснефти» в понедельник.

В результате сделки парк буровых установок «Роснефти» вырастет на 19%, а количество бригад по ремонту скважин — на 30%. Доля внутреннего сервиса в «Роснефти» по бурению скважин вырастет до 60%, ремонту – до 40%.

Напомним, о том, что «Роснефть» намерена купить «Тагрин» у АФК «Система», СМИ сообщали в середине декабря. Тогда стоимость сделки оценивалась в 20-25 млрд рублей.

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