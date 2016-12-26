Почти половина жителей РФ провожают 2016 год с оптимизмом – опрос Главными событиями считают войну в Сирии и выборы президента в США

Почти половина россиян (45%) провожают уходящий год с оптимизмом. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, опубликованные в понедельник.

Так, 52% респондентов назвали год «удачным» или «в целом хорошим» для себя и своей семьи. В то же время 47% россиян отметили, что год был тяжелым либо в нем преобладали трудности. Главным мировым событием 33% опрошенных считают войну в Сирии, 31% — президентские выборы в США, 13% — спортивные события.

Политиком года россияне назвали Владимира Путина (64%), Сергея Лаврова (18%), Владимира Жириновского (8%) и других. Наиболее резонансными событиями в стране респонденты считают выборы в Госдуму (10%), истории с применением допинга российскими спортсменами (7%), борьбу с коррупцией (4%), военную помощь Сирии (4%).

Добавим, в начале декабря ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что более 80% россиян могут назвать себя счастливыми людьми. Подавляющее число респондентов назвали причиной своего счастья семью и детей (по 20%), чуть меньше – хорошую работу и здоровье(14% и 13% соответственно).