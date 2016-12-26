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26.12.16 / 14:10 Новости / Россия и мир / Спорт

Саввиди может возобновить спонсорство «Ростова»

В клубе надеются удержать «Группу Аграком»

ростов джанаев футболБизнесмен Иван Саввиди может возобновить спонсорство футбольного клуба «Ростов». Об этом АБН сообщили представители ростовской команды в понедельник.

Как отметили в «Ростове», руководство клуба надеется избежать расторжения спонсорского контракта с «Группой Аграком». Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов также подтвердил, что чиновники в ближайшее время проведут переговоры с бизнесменом о возобновлении финансовой поддержки клуба.

Напомним, в октябре этого года Иван Саввиди сообщил о прекращении сотрудничества «Группы Аграком» с «Ростовом». «Футбольный клуб «Ростов» имени Курбана я финансировать не буду. Мы о чем-то говорим, а они делают вид, что не слышат нас. Это оскорбляет достоинство компании, наносит ей вред и ущерб», — отметил бизнесмен.

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