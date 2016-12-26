Инвестфонд АФК «Система» может купить ТЦ «Лето» в Петербурге Стоимостью в $150 млн

Инвестиционный фонд АФК «Система» Sistema Capital Partners ведет переговоры о покупке ТЦ «Лето». Об этом в понедельник сообщили источники «Коммерсанта» на рынке коммерческой недвижимости.

Как стало известно изданию, в переговорах о покупке торгового центра «Лето» участвует инфестфонд Sistema Capital Partners. ТЦ продается компанией «Галс-Девелопмент».

«Лето» был построен в Петербурге «Галс-Девелопмент», которая принадлежала АФК «Система». В 2009 компания перешла под контроль ВТБ.

Площадь петербургского торгового центра «Лето» составляет 116 тыс. кв. м. Площадка оценивается в $150 млн.