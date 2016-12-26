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26.12.16 / 14:19 Новости / Общество / Россия и мир

Инвестфонд АФК «Система» может купить ТЦ «Лето» в Петербурге

Стоимостью в $150 млн

on-fun-side.com трк летоИнвестиционный фонд АФК «Система» Sistema Capital Partners ведет переговоры о покупке ТЦ «Лето». Об этом в понедельник сообщили источники «Коммерсанта» на рынке коммерческой недвижимости.

Как стало известно изданию, в переговорах о покупке торгового центра «Лето» участвует инфестфонд Sistema Capital Partners. ТЦ продается компанией «Галс-Девелопмент».

«Лето» был построен в Петербурге «Галс-Девелопмент», которая принадлежала АФК «Система». В 2009 компания перешла под контроль ВТБ.

Площадь петербургского торгового центра «Лето» составляет 116 тыс. кв. м. Площадка оценивается в $150 млн.

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