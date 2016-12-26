Скончался британский певец Джордж Майкл Артисту было 53 года

Британский певец Джордж Майкл умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает в понедельник BBC со ссылкой на его агента.

Певец скончался в своем доме в городе Горинг. Полиция, прибывшая на место смерти, не обнаружила ничего подозрительного. Семья артиста попросила дать время попрощаться с умершим, представители певца отказались давать комментарии.

Джордж Майкл родился в Лондоне в 1963 году. Он выступал с группой Wham!, самой известной их песней стала композиция Last Christmas. После ухода из группы Майкл начал сольную карьеру и продал более 100 млн пластинок. В 2011 году певец отменил гастроли из-за проблем со здоровьем. Артист заболел воспалением легких и перенес операцию. В декабре текущего года он рассказал о работе над новым альбомом.