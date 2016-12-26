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26.12.16 / 06:58 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Минсельхоз отменит регулирование наценок на детское питание

Чтобы предотвратить сокращение ассортимента

baby-ребенок семья дети родители отец семья мать рождениеМинсельхоз намерен лишить регионы права устанавливать торговые наценки на детское питание. Об этом пишет в понедельник «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что проект постановления правительства уже разработан. Авторы также согласовали его с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Собеседник издания в Минсельхозе пояснил, что такое решение должно предотвратить сокращение ассортимента детского питания. Это касается регионов, которые установили максимальные надбавки. В первую очередь инициатива Минсельхоза затронет ​«наиболее дешевые» и «наименее оборачиваемые» товары.

Добавим, в середине декабря региональная прокуратура Хабаровского края привлекла к административной ответственности предпринимателя, продающего детское питание. Он завышал цены почти в два раза и продавал товар с наценкой от 29,2% до 29,7%. После получения предупреждения предприниматель снизил наценку.

 

По материалам: kommersant.ru
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