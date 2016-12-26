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26.12.16 / 12:08 Новости / Россия и мир

СМИ: Пуск «Протона» с американским спутником перенесли

На январь 2017 года

Протон-М ракета космодромПуск ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником связи перенесли на вторую декаду января 2017 года. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Изначально запуск планировалось осуществить 28 декабря. ПО словам источника причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор.

«Протон-М» должен вывести на орбиту американский спутник  EchoStar-21. Его изготовили для предоставления услуг связи на территории Европы. Когда он окажется на орбите, его включат в национальный реестр Великобритании.  Запуск ракеты в 2016 году переносился пять раз.

По материалам: tass.ru
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