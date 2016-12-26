СМИ: В Москве обнаружили мертвым начальника управления аппарата президента «Роснефти» Олег Еровинкин найден в машине

Начальника управления аппарата президента компании «Роснефть» Олега Еровинкина обнаружили мертвым в Москве. В понедельник об этом сообщает «Life.ru» со ссылкой на источник.

Еровинкин был найден в машине. «Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», — сказал источник.

Олег Еровинкин служил в КГБ СССР с 1976 года. Позднее он работал в администрации президента РФ Бориса Ельцина. В 1994 году Еровинкин занял пост отдела контроля за защитой государственных секретов Управления кадров администрации президента. Главой секретариата заместителя председателя правительства России Игоря Сечина он стал в 2008 году, а в 2012 перешел на работу в «Роснефть».