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26.12.16 / 17:14 Новости / Россия и мир

СМИ: В Москве обнаружили мертвым начальника управления аппарата президента «Роснефти»

Олег Еровинкин найден в машине

роснефть (1)Начальника управления аппарата президента компании «Роснефть» Олега Еровинкина обнаружили мертвым в Москве. В понедельник об этом сообщает «Life.ru» со ссылкой на источник.

Еровинкин был найден в машине. «Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», — сказал источник.

Олег Еровинкин служил в КГБ СССР с 1976 года. Позднее он работал в администрации президента РФ Бориса Ельцина. В 1994 году Еровинкин занял пост отдела контроля за защитой государственных секретов Управления кадров администрации президента. Главой секретариата заместителя председателя правительства России Игоря Сечина он стал в 2008 году, а в 2012 перешел на работу в «Роснефть».

По материалам: life.ru
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