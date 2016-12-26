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26.12.16 / 14:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный устроил для предпринимателей опрос о работе органов власти

Обещают снизить административные барьеры

Фото: newsinphoto.ru

Фото: newsinphoto.ru

Администрация Петербурга проводит опрос среди петербургских предпринимателей. Он проходит на инвестпортале Петербурга.

Его главная цель, заявляют чиновники, определить, какие направления работы исполнительных органов нужно усовершенствовать для того, чтобы улучшить инвестиционный климат и условия ведения бизнеса. В Смольном намерены снизить административные барьеры для бизнеса.

Отвечать на вопросы бизнесмены могут как лично, так и анонимно. Ссылка для прохождения опроса: spbinvestment.ru/ru/gid/opros.

Отметим, в середине декабря комитет по инвестициям представил обновленный инвестпортал. Работа над ним шла в течение года. Глава комитет Ирина Бабюк заявила, что сайт позволит упростить взаимодействие инвесторов и органов власти.

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