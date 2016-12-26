S&P подтвердило рейтинги Ленобласти Показатели ликвидности оценили как сильные

Аналитики Standard & Poor's подтвердили на прежнем уровне кредитные рейтинги Ленинградской области. Долгосрочный остался на уровне ВВ+, а рейтинг по национальной шкале – на уровне ruAA+, сообщили в понедельник в администрации региона.

Таким образом, ликвидность региона оценили как сильную. Экспертный прогноз по сохранению позиций остался стабильным.

Отметим, при оценке специалисты учитывают состояние бюджетной системы, долговую политику, своевременное и полное исполнение финансовых обязательств, инвестиционную привлекательность. У Ленобласти также низкий уровень госдолга. Для долговой нагрузки в администрации прогнозируют дальнейшее снижение. В настоящий момент она одна из самых небольших в России.