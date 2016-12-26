S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ИК «Велес Капитал» на уровне «BB-» Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг инвестиционной компании «Велес Капитал» на уровне «BB-» С негативным прогнозом. Об этом в понедельник сообщили в компании.

Краткосрочный кредитный рейтинг S&P подтвердило на уровне «В». Рейтинг по национальной шкале сохранен на уровне «ruAA-». Прогноз по рейтингу компании остается негативным в связи с сохраняющейся нестабильностью на российском финансовом рынке.

Добавим, «Велес Капитал» впервые получила кредитный рейтинг Standard and Poor’s в 2006 году. Текущую рейтинговую оценку присвоили в декабре 2014 года и дважды подтвердили на протяжении 2015 года благодаря «очень сильным показателям капитализации и прибыльности».

«Велес Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний в России. Ее основали в 1995 году.