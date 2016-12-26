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26.12.16 / 11:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Официальную сдачу стадиона на Крестовском перенесли

Она состоится в пределах недели

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Церемонию сдачи стадиона на Крестовском острове с участием официальных лиц перенесли. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Точная дата не называется. Однако все случится в пределах недели.

Документы о сдаче стадиона подпишут в понедельник, сообщили в «Метрострое». Все работы на арене уже закончили.

Отметим, в собственность ФК «Зенит» стадион собираются передать в марте 2017 года Первый матч на стадионе пройдет в апреле 2017 года. Это будет матч «Зенита», хотя ранее планировали, что сыграет сборная России.

Стадион строят с 2007 года. В следующем году на арене продолжат пуско-наладочные работы.

По материалам: life.ru
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