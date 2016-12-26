Официальную сдачу стадиона на Крестовском перенесли

Церемонию сдачи стадиона на Крестовском острове с участием официальных лиц перенесли. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.
Точная дата не называется. Однако все случится в пределах недели.
Документы о сдаче стадиона подпишут в понедельник, сообщили в «Метрострое». Все работы на арене уже закончили.
Отметим, в собственность ФК «Зенит» стадион собираются передать в марте 2017 года Первый матч на стадионе пройдет в апреле 2017 года. Это будет матч «Зенита», хотя ранее планировали, что сыграет сборная России.
Стадион строят с 2007 года. В следующем году на арене продолжат пуско-наладочные работы.