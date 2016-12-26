Конкурс на строительство железной дороги к Керченскому мосту не состоялся Причиной срыва стало отсутствие заявок

Второй конкурс на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту признали несостоявшимся. Об этом сообщает в понедельник сайт госзакупок.

Речь идет о разработке рабочей документации и строительстве железнодорожных подходов к мосту. Цена контракта составляла 16,9 млрд рублей, срок исполнения — ноябрь 2019 года.

Заявку на первый тендер подала одна компания, которая не прошла в последствии квалификационный отбор. Второй конкурс стартовал 12 декабря. С момента начала конкурса до его завершения не поступило ни одной заявки.

По информации газеты «Коммерсант», компании не желают выступать подрядчиками из-за «низкой стоимостью контракта». Кроме того, их, пишет издание, они опасаются, что исполнитель может попасть под санкции.

Напомним, в минувшую пятницу президент России Владимир Путин заявил, что мост через Керченский пролив поможет нормализации отношений между Киевом и Москвой. Отвечая на вопрос о названии моста, президент сказал, что за ним уже закрепилось название «Керченский». «Я придумал его строить, но вы придумали как его назвать», — отметил глава государства.