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26.12.16 / 23:39 Новости / Политика / Россия и мир

В Киеве суд отказался допрашивать Януковича по делу о госизмене

Его адвокат считает это нарушением

Виктор Янукович by European ParliamentПечерский районный суд Киева отказался проводить допрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене в режиме видеосвязи. Об этом в понедельник сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

По словам Сердюка, ходатайство о допросе было заявлено лично Януковичем, но суд не удовлетворил его. Отказ объяснили тем, что «если есть адвокат, то допрашивать само лицо, обвиняемое в совершении преступлений, нет смысла».

Адвокат уверен, что такое решение суда нарушает права его подзащитного. «Это грубо противоречит Европейской конвенции по правам человека, это грубо противоречит принципам уголовного судопроизводства, потому что право предстать перед судом и дать суду показания — это абсолютное и нерушимое право каждого гражданина как Украины, так и любой другой страны», — пояснил Сердюк. Он предположил, что на суд было оказано политическое давление.

Напомним, в ноябре Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об открытии уголовного дела против Януковича. Бывшего главу республики обвинили в государственной измене. Его вызвали на допросы в качестве подозреваемого.

В середине декабря суд разрешил Генеральной прокуратуре Украины задержать Януковича. В тот же день Сердюк заявил, что намерен обжаловать решение суда.

По материалам: tass.ru
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