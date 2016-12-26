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26.12.16 / 18:57 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Торги на Московской бирже закрылись в зеленой зоне

ММВБ — 2177,86 пункта, РТС — 1 124,65 пункта

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Торги на Московской фондовой бирже в понедельник закрылись падением индексов. ММВБ прибавил 0,22% и закрылся на отметке 2177,86 пункта, а РТС вырос на 0,6% до 1124,65пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отмечает, что торги на российских площадках проходят в позитивном ключе. Курс доллара США продолжает колебания неподалеку от 61 руб./$, явно нацелившись на более низкие отметки, прогнозирует аналитик. Согласно прогнозу Сосновой, спуск курса американской валюты под отметку в 60 руб./$ произойдет до Нового года или в первую неделю января.

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