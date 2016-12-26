Toyota отзовет в России свыше 18 тыс. автомобилей Lexus NX Из-за проблем с тормозами

Toyota отзовет в России 18,8 тыс. автомобилей Lexus NX. Об этом в понедельник сообщили в Росстандарте.

Причиной стали возможные проблемы с электрикой тормозов. Toyota отзовет автомобили Lexus NX 200, Lexus NX 200t, а также Lexus NX 300h, реализованные с сентября 2014 года по настоящее время.

Добавим, ремонтные работы для владельцев будут бесплатными. В ноябре компания объявила об отзыве 744 тыс. минивэнов Sienna в США из-за дефекта, обнаруженного в сдвижных дверях.

Отметим, дилеры Toyota увеличили продажи автомобилей с пробегом на 24,3% по итогам девяти месяцев 2016 года. За отчетный период было продано свыше 23 тыс. поддержанных автомобилей.