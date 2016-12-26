На некоторых пассажирах рухнувшего Ту-154 были спасательные жилеты — СМИ Пассажиры готовились к эвакуации

Нескольких пассажиров рухнувшего в Черное море Ту-154 обнаружили в спасательных жилетах. Об этом в понедельник сообщил осведомленный источник.

Как передает РИА «Новости», пассажиры готовились к эвакуации. При этом спасательные жилеты были не на всех, чьи тела удалось обнаружить к настоящему моменту.

Отметим, В МЧС уточнили, что в понедельник утром обнаружили обломки самолета, а не фюзеляж. Ранее СМИ написали, что водолазы нашли объект, чьи очертания похожи на фюзеляж. По мнению спасателей, часть пассажиров может находиться именно в корпусе самолета.

В понедельник первый борт с телами пассажиров Ту-154 вылетел в Мосвку. В столице пройдет процедура опознания.