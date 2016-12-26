Все новости

26.12.16 / 07:34 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: У «Роснефти» может появиться новый акционер

Акции может купить фонд из ОАЭ

Фото АБН

Фото АБН

Консорциум, купивший ранее 19,5% акций «Роснефти», может перепродать часть бумаг. Об этом пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, на часть акций российской компании претендует фонд Mubadala из ОАЭ. Отмечается, что «Роснефть» может извлечь выгоду из сделки. Компания не получит деньги, но ее капитализация может вырасти.

Издание отмечает, что интерес со стороны инвесторов мог появиться по ряду причин. Во-первых, после достижения соглашения ОПЕК и не входящими в организацию странами, цены на нефть выросли. Во-вторых, теперь акционеры «Роснефти» будут получать не 25%, а 35% чистой прибыли. Кроме того, приход к власти в США Дональда Трампа может привести к снятию санкций против России.

Напомним, в начале декабря «Роснефть» продала 19,5% акций международному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара. Сумма сделки составила 692 млрд рублей. В компании сообщали, что соглашение было подписано 7 декабря.

 

 

 

По материалам: vedomosti.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016