СМИ: У «Роснефти» может появиться новый акционер Акции может купить фонд из ОАЭ

Консорциум, купивший ранее 19,5% акций «Роснефти», может перепродать часть бумаг. Об этом пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, на часть акций российской компании претендует фонд Mubadala из ОАЭ. Отмечается, что «Роснефть» может извлечь выгоду из сделки. Компания не получит деньги, но ее капитализация может вырасти.

Издание отмечает, что интерес со стороны инвесторов мог появиться по ряду причин. Во-первых, после достижения соглашения ОПЕК и не входящими в организацию странами, цены на нефть выросли. Во-вторых, теперь акционеры «Роснефти» будут получать не 25%, а 35% чистой прибыли. Кроме того, приход к власти в США Дональда Трампа может привести к снятию санкций против России.

Напомним, в начале декабря «Роснефть» продала 19,5% акций международному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара. Сумма сделки составила 692 млрд рублей. В компании сообщали, что соглашение было подписано 7 декабря.