«Уральские авиалинии» приобрели самолет А320 Общее количество самолетов в парке составило 38 машин

Авиапарк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился самолетом А320. Об этом в понедельник сообщили в компании.

Общее количество самолетов в парке авиакомпании достигло 38 машин: 20 А320, 11 – А321, семь – А319. Новый самолет прилетел в Екатеринбург в минувшие выходные. В настоящее время технические службы авиакомпании выполняют необходимые регламентные работы для подготовки воздушного судна к вылету. Планируется, что свой первый рейс в цветах «Уральских авиалиний» лайнер выполнит уже 27 декабря.

Добавим, в планах компании в 2017 году получить еще три самолета семейства А320, а к 2020 году довести количество самолетов в парке до 50. Все воздушные суда приобретаются авиакомпанией на условиях операционного лизинга.

Отметим, «Уральские авиалинии» занимает 5 место среди российских авиакомпаний по объему перевозок за январь—октябрь 2015—2016 годов. За январь—ноябрь 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6 млн пассажиров.