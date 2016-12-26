Уткин и Стогниенко не вернутся на «Матч ТВ» Руководство телеканала не намерено увеличивать штаб комментаторов

Комментаторы Василий Уткин и Владимир Стогниенко в ближайшее время не вернутся на «Матч ТВ». Об этом в понедельник АБН сообщили представители телеканала.

По словам представителей «Матч ТВ», руководство телеканала не намерено увеличивать имеющийся штаб комментаторов. «Мне, конечно, хотелось бы комментировать футбол высокого уровня, но я вполне творчески реализую себя на «Евроспорте», — ранее сообщил Уткин.

Напомним, Василий Уткин покинул «Матч ТВ» в феврале, а Владимир Стогниенко – в апреле этого года. Уход Уткина связан с конфликтом с руководством телеканала, а Стогниенко покинул «Матч ТВ» из-за запрета на комментирование матчей чемпионата Европы — 2016 во Франции на телеканале «Россия-1». Ранее ряд СМИ сообщил, что комментаторы могут вернуться на «Матч ТВ». Владимир Стогниенко по итогам голосования на сайте абонентов «НТВ-Плюс» вошел в десятку лучших комментаторов года.