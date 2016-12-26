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26.12.16 / 00:57 Новости / Общество / Россия и мир

В честь Доктора Лизы назовут медицинское учреждение Минобороны РФ

Груз, который она везла, будет доставлен в Сирию

Доктор-Лиза-фото-с-сайта-mya.so_Именем Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей в результате крушения военного самолета Ту-154, будет названо одно из учреждений Минобороны РФ. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

«Министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени», — сообщил Цаликов. Он сказал, что гуманитарный груз, который Доктор Лиза собиралась отвезти в больницы сирийской Лакатии, был отправлен другим бортом и поэтому будет доставлен.

Добавим. Елизавета Глинка — основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь», врач-реаниматолог, специалист паллиативной медицины и член Совета по правам человека (СПЧ). Она находилась на борту самолета Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем утром в воскресенье. Всего на борту находились 92 человека, все они погибли.

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