В Иркутске еще один человек погиб от отравления «Боярышником» Всего "Боярышником" отравились 123 человека

Число жертв отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске за минувшие выходные достигло 76. Об этом сообщает в понедельник региональное отделение минздрава.

«Семьдесят шесть человек скончались от отравлений косметическим средством „Боярышник“ начиная с 18 декабря по 26 декабря. На лечении находятся 18 человек», — сказано в сообщении. Отмечается, что всего пострадали 123 человека, из которых девять отказались от медицинской помощи.

Из больниц выписались 20 человек. За выходные в медучреждения доставили двух.

Напомним, массовое отравление «Боярышником» началось в Иркутске в середине декабря. Было возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Задержано 19 человек, для 12 из них суд уже избрал меру пресечения.

Уголовное дело также заведено в отношении замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова. он якобы отказывал мэрии города в проверке законности продажи «Боярышника», объясняя это отсутствием законных оснований.