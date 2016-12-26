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26.12.16 / 14:55 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге ввели 150 новых объектов на рынке новостроек в 2016 году

Объем ввода на рынок нового предложения ожидается на уровне 3,9 млн кв. метров

новостройки-жилье-недвижимость-зданияВ Петербурге на рынок новостроек было выведено более 150 новых объектов, согласно оценке специалистов группы компаний E3 Group. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Из введенных объектов 40% представляют собой новые проекты, 60% — очереди в уже строящихся комплексах. На конец года объем ввода на рынок нового предложения ожидается на уровне 3,9 млн кв. метров.

Значительная доля нового предложения – 30%, расположена во Всеволожском районе Ленобласти. Далее следуют районы Петербурга: по 12% в Приморском и Невском. Структура общего объема предложения в черте города по районам иная: лидирует Приморский район с 17%, за ним следуют Московский – 12%, Петроградский и Выборгский – по 10% в каждом.

Стоимость недвижимости в каждом из классов также менялась незначительно в 2016 году. В настоящий момент 1 кв. метр жилья в экономе стоит 79 тыс. рублей, в комфорт-классе 107 тыс. рублей, бизнес – 166 тыс. рублей, а жилье элитного уровня — в среднем 300 тыс. рублей за кв. метр.

Отметим, в Петербурге за январь—сентябрь 2016 года объем продаж элитного жилья составил 15,7 млрд рублей. Всего в городе продали 373 квартиры за этот период. Год к году объем продаж вырос на 2,6%.

Добавим, с января по октябрь 2016 года в Ленобласти ввели в эксплуатацию 1,904 млн кв. метров жилья. Лидерами по вводу жилья стали Гатчинский, Всеволожский и Ломоносовский районы.

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