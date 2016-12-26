В штабе Трампа обещают отменить до 70% указов Обамы Избранный президент прибегнет к помощи "сообразительных юристов"

После инаугурации избранный президент США Дональд Трамп аннулирует до 70% указов нынешнего главы государства Барака Обамы. С таким заявлением выступил в воскресенье бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич.

«Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться», — сказал Гингрич. Он добавил, что «60 или 70%» указов нынешнего президента будут отменены Трампом.

Григрич признал, что некоторые указы Обамы не подлежат пересмотру или отмене. Однако, по его словам, команда Трампа намерена добиться своих целей при помощи «сообразительных юристов».

Напомним, инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2017 года. Тогда же истекут полномочия Барака Обамы. В минувшую пятницу Трамп заявил, что хотел бы видеть на своей инаугурации простых граждан, а не знаменитостей. Он напомнил, что поддержкой многих известных американцев пользовалась его конкурент Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы.