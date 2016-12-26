Виллу «Айнола» в Зеленогорске внесли в реестр памятников культуры Здание начала XX века

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) включил в единый реестр памятников культурного наследия виллу «Айнола» в Зеленогорске. Соответствующее распоряжение Смольный опубликовал в понедельник.

Вилла расположена в Зеленогорске по адресу Приморское шоссе 521, лит. А. Это деревянное здание, построенное в начале XX века. В настоящее время здесь находится администрация МО Ушково и центр социального обслуживания населения Курортного района СПб.

Памятник был построен в 1907—1917 годах. Один из владельцев виллы Айно Гранлунд дал ей свое имя. Деревянный особняк построен в стиле русских усадеб XIX века. После Великой Отечественной войны в здании виллы «Айнола» располагалась единственная в Зеленогорске гостиница «Ривьера».