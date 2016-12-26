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26.12.16 / 21:38 Новости / Общество / Россия и мир

Водолазы обнаружили тело командира Ту-154 Романа Волкова

Его уже подняли на поверхность

Ту-154Водолазы обнаружили и подняли на поверхность тело командира разбившегося над Черным морем ту-154 Романа Волкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что водолазы также подняли на поверхность еще 70 фрагментов тел.

Напомним, в минувшее воскресенье самолет Минобороны РФ Ту-154 вылетел из Адлера и спустя две минуты пропал с радаров. Он потерпел крушение над Черным морем, обломки были найдены на расстоянии 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция. В темное время суток море подсвечивают прожекторами и световыми башнями.

По материалам: tass.ru
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