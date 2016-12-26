«ВТБ24» начал выплаты вкладчикам «Татфондбанка» Вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н-С

«ВТБ24» начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Татфондбанка». Об этом в банке сообщили в понедельник.

Банк осуществляет выплату возмещения по вкладам, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Выплаты страхового возмещения производятся в Москве, Уфе, Йошкар-Оле, Саратове, Самаре, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Ярославле, Ижевске, Новосибирске, Екатеринбурге и Петербурге.

«ВТБ24» выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н-С. Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

Добавим, Агентство страхования вкладов назначило «ВТБ24» одним из банков-агентов, которые выплачивают деньги вкладчикам «Татфондбанка». Ранее в банке ввели временную администрацию.

Отметим, в декабре «Татфондбанк» на несколько дней приостановил обслуживание клиентов. Газета «Ведомости» со ссылкой источники в Центробанке написала, что регулятор все еще ищут возможности спасения «Татфондбанка».