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26.12.16 / 13:07 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

«ВТБ24» начал выплаты вкладчикам «Татфондбанка»

Вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н-С

ВТБ24«ВТБ24» начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Татфондбанка». Об этом в банке сообщили в понедельник.

Банк осуществляет выплату возмещения по вкладам, в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Выплаты страхового возмещения производятся в Москве, Уфе, Йошкар-Оле, Саратове, Самаре, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Ярославле, Ижевске, Новосибирске, Екатеринбурге и Петербурге.

«ВТБ24» выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н-С. Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

Добавим, Агентство страхования вкладов назначило «ВТБ24» одним из банков-агентов, которые выплачивают деньги вкладчикам «Татфондбанка». Ранее в банке ввели временную администрацию.

Отметим, в декабре «Татфондбанк» на несколько дней приостановил обслуживание клиентов. Газета «Ведомости» со ссылкой источники в Центробанке написала, что регулятор все еще ищут возможности спасения «Татфондбанка».

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