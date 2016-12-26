Янник Боли может перейти в ЦСКА за 3 млн евро – источник Красно-синие усиливают атакующую линию

Нападающий «Анжи» Янник Боли может перейти в ЦСКА в ближайшее межсезонье за 3 млн евро. Об этом АБН сообщил в понедельник источник, близкий к селекционному отделу армейцев.

По словам источника, в ЦСКА надеются разгрузить зарплатную ведомость, отдав другого своего форварда Ласину Траоре в испанскую «Малагу». В усилении атаки команды заинтересован новый главный тренер «красно-синих» Виктор Ганчаренко.

Напомним, в этом году команду покинул нигерийский нападающий Ахмед Муса. Форвард перешел в английский «Лестер» за 20 млн евро. Вместо него из футбольного клуба в аренду взяли иуварийца Ласину Траоре, который в 18 матчах забил всего четыре гола. Ранее Ганчаренко сообщил, что клуб планирует расстаться с ним и шведом Карлосом Страндбергом.