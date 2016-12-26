Японские инвесторы могут вложить $11 млрд в создание энергомоста Япония – Россия Однако есть определенные сложности

Японские инвесторы готовы вложить $11 млрд в создание энергомоста Япония – Россия. Об этом в понедельник сообщил гендиректор «Россетей» Олег Бударгин.

По словам Бударгина, этот вопрос обсуждают уже не первый десяток лет, но ранее инициатива исходила только от российской стороны. Глава «Россетей» также отметил, что на пути реализации этого проекта пока есть определенные сложности, поскольку идею неоднозначно воспринимают в самой Японии.

Отметим, в декабре состоялся визит президента РФ Владимира Путина в Японию. В его ходе Россия и Япония подписали порядка 60 документов на сумму в $2,5 млрд.

Напомним, ранее замминистра транспорта России Алексей Цыденов заявил о возможности создания между двумя странами железнодорожного тоннеля. Однако пока варианты находятся в проработке.