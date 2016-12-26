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26.12.16 / 20:05 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге из-за угрозы наводнения частично закрыли затворы дамбы

Уровень воды поднимется до 110-140 см

Дамба-через-Финский-заливВ Петербурге из-за угрозы наводнения частично закрыли затворы дамбы. Об этом в понедельник сообщили в региональном ГУ МЧС.

Уровень воды, согласно прогнозам, может подняться до +110-140 см по гидрологическому посту «Горный институт». Максимальный уровень подъема ожидают в период с 19:00 по 20:00 мск.

Отметим, по данным на 17:00, уровень воды составил +99 см по гидрологическому посту «Горный институт». Согласно информации МЧС, порывы ветра в городе к вечеру усилятся до 24 метров в секунду. Волны на Финском заливе поднимутся до 1-1,5 метров.

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