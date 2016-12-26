ФГУП управделами президента объявило закупку на строительство Верховного суда почти за 30 млрд рублей Построить всё должны к концу 2019 года

ФГУП «Строительное объединение» управления делами президента объявило закупку на строительство зданий Верховного суда в Петербурге за 29,5 млрд рублей. Разъяснения закупочной документации опубликовали в понедельник.

Судебный квартал должны достроить к концу 2019 года. Помимо самих зданий суда, на проспекте Добролюбова возведут Дворец танцев Бориса Эйфмана и жилой комплекс на 600 квартир.

Здания займут более 150 тыс. кв. м. В здании Верховного суда будет семь этажей, в здании Дворца танцев – пять этажей. Также застройщик должен будет благоустроить сквер.

Проектную документацию подготовило АО «Сатурн». Весь проект застройки – авторства студии архитектора Евгения Герасимова.

Ранее в декабре Госстройнадзор дал разрешение на строительство судебного квартала. Вся стоимость строительства составит 36 млрд рублей.

Судебный квартал в Петербурге появится на набережной Малой Невы. Ранее этот участок занимал институт «Прикладная химия».