Захарова прокомментировала реакцию Киева на крушение самолета По ее мнению, украинскую власть поддерживают "националисты и радикалы"

Комментарии украинских политических деятелей по поводу крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 объясняются тем, что украинскую власть поддерживают «националисты и радикалы». Такое мнение высказала в воскресенье официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это мы не понимаем причины, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих?!!. Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами», — написала Захарова. Она добавила, что теперь причины подобной реакции «понимаем не только мы».

Добавим, Захарова прокомментировала высказывание советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова, который ранее написал, что катастрофа вызывает у него желание принести к зданию российского посольства "бутылочку «Боярышника». Бирюков выразил недоумение тем, что россияне «искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих».

Как сообщал ранее ТАСС, украинцы принесли к посольству России в Киеве цветы и свечи. «Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море», — написало российское диппредставительство в своем аккаунте в Twitter.