За повышение возраста покупателя алкоголя до 21 года выступают 77% россиян Против выступили 17%

Идею повышение возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года поддерживают 77% россиян. Об это свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения, опубликованные во вторник.

Еще 17% россиян не одобряют повышение возраста покупателя. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, повышение показателя поддерживают 68% опрошенных. Среди жителей городов-миллионников, сторонников инициативы 82%. В Москве и Петербурге их 74%.

Опрос был проведен 23 августа – 19 сентября. Его участниками стали 6 тыс. жителей 272 населенных пунктов РФ. Возраст опрошенных 18-65 лет.