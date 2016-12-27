Американский генерал рассказал о сроках освобождения Ракки и Мосула Это произойдет не раньше 2018 года

Освободить сирийскую Ракку и иракский Мосул от террористов удастся не раньше 2018 года. Такое мнение высказал в понедельник генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий войсками международной коалиции во главе с США.

Он не назвал точных сроков, в течение которых города будут освобождены, но предположил, что на это потребуется два года. Таунсенд отметил, что иракские военные все более эффективно противостоят боевикам и все чаще используют в городских условиях танки.

Напомним, Ракка считает столицей «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Город был захвачен боевиками в 2013 году. В настоящее время ведется операция по освобождению Ракки. Ранее агентство Reuters со ссылкой американского военного инструктора писало, что в ближайшие дни иракские военные начнут новую фазу операции.