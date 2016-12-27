ФК «Анжи» продаст своих ведущих футболистов Из-за финансовых проблем

ФК «Анжи» продаст ведущих игроков команды. Футбольный клуб сообщил об этом во вторник.

Планы по продаже связаны с рядом причин, среди которых – финансовые. «Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать ФК «Анжи»», — говорится в сообщении ФК.

Отметим, в начале 2011 года «Анжи» приобрел бизнесмен Сулейман Керимов. Тогда в клуб пришли известные российские и зарубежные спортсмены, спустя время команда стала участницей Лиги Европы УЕФА, финалистом Кубка РФ и бронзовым призером Чемпионата России.

В 2013 году клуб начал сокращать бюджет. Команду покинули дорогие спортсмены и тренер Гус Хиддинг. В результате «Анжи» покинула заняла последнее место в Чемпионате России и покинула премьер-лигу.