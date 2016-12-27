АСИ окажет поддержку производству химических добавок в Кингисеппе Агентство отобрало шесть проектов для сопровождения

Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет поддержку проекту модернизации и расширения производства высокотехнологичных химических добавок на заводе компании «Полипласт» в Кингисеппе. Об этом сообщили в правительстве Ленинградской области во вторник.

На итоговом заседании экспертного совета АСИ для поддержки было определено шесть региональных проектов, которые получат административную, методологическую и информационную поддержку. К сопровождению были приняты также проекты из Москвы (развитие энергосервисных контрактов), Петербурга (производство легкосплавных изделий), Саратовской области (инновационное вагоностроение), Волгоградской области (производство пищевых продуктов), Московской области (производство пластмасс).

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов — российская некоммерческая организация, которую правительство РФ создало в 2011 году для продвижения приоритетных проектов, «Полипласт» производит добавки, широко применяемые при производстве бетонных смесей и строительных растворов, что позволяет экономить до 10-15% цемента при сохранении прочностных характеристик. В настоящее время компания экспортирует свою продукцию в СНГ, страны Европейского Союза, Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки.