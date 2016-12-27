Минтранс назвал сроки открытия авиасообщения с Египтом В январе 2017 года

Министерство транспорта назвало предполагаемый срок открытия авиасообщения с Египтом. О нем во вторник сообщил глава ведомства Максим Соколов.

Вероятное время открытия – январь 2017 года, рассказал Соколов. Это связано с тем, что Египет согласился с проектом соглашения по безопасности в аэропортах, который предложила Россия, пояснил министр.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года. Это произошло вскоре после того, как в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение российский самолет. На борту находились более 200 человек. С того времени РФ требовала усилить меры безопасности в Египетской республике.