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27.12.16 / 16:00 Новости / Россия и мир

Минтранс назвал сроки открытия авиасообщения с Египтом

В январе 2017 года

Египет самолетМинистерство транспорта назвало предполагаемый срок открытия авиасообщения с Египтом. О нем во вторник сообщил глава ведомства Максим Соколов.

Вероятное время открытия – январь 2017 года, рассказал Соколов. Это связано с тем, что Египет согласился с проектом соглашения по безопасности в аэропортах, который предложила Россия, пояснил министр.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года. Это произошло вскоре после того, как в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение российский самолет. На борту находились более 200 человек. С того времени РФ требовала усилить меры безопасности в Египетской республике.

По материалам: tass.ru
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