На ремонт цирка в Казани потратят 530,3 млн рублей

Здание «Казанского государственного цирка» отреставрируют за 530,28 млн рублей. Информация об этом была во вторник размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, а средства на реставрацию цирка выделят из бюджета республики. Исполнителю, которого планируется выбрать 16 января, в частности предстоит отремонтировать кровлю на 6,018 тыс. кв м и произвести отделочные работы фасада здания на 9,293 тыс. кв. м. Ожидается, что работы завершат 31 декабря 2017 года.
Здание «Казанского государственного цирка» было построено в 1967 году. В 2012 году перед Универсиадой-2013 цирк уже ремонтировали. Тогда произвели работы по укреплению купола здания и реставрации витражей. Стоимость работ составила более 50 млрд рублей.