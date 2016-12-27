На ремонт цирка в Казани потратят 530,3 млн рублей Работы планируется завершить 31 декабря 2017 года

Здание «Казанского государственного цирка» отреставрируют за 530,28 млн рублей. Информация об этом была во вторник размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, а средства на реставрацию цирка выделят из бюджета республики. Исполнителю, которого планируется выбрать 16 января, в частности предстоит отремонтировать кровлю на 6,018 тыс. кв м и произвести отделочные работы фасада здания на 9,293 тыс. кв. м. Ожидается, что работы завершат 31 декабря 2017 года.

Здание «Казанского государственного цирка» было построено в 1967 году. В 2012 году перед Универсиадой-2013 цирк уже ремонтировали. Тогда произвели работы по укреплению купола здания и реставрации витражей. Стоимость работ составила более 50 млрд рублей.