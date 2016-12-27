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27.12.16 / 19:24 Новости / Россия и мир

На ремонт цирка в Казани потратят 530,3 млн рублей

Работы планируется завершить 31 декабря 2017 года

Фото: Kidsafisha.com

Фото: Kidsafisha.com

Здание «Казанского государственного цирка» отреставрируют за 530,28 млн рублей. Информация об этом была во вторник размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, а средства на реставрацию цирка выделят из бюджета республики. Исполнителю, которого планируется выбрать 16 января, в частности предстоит отремонтировать кровлю на 6,018 тыс. кв м и произвести отделочные работы фасада здания на 9,293 тыс. кв. м. Ожидается, что работы завершат 31 декабря 2017 года.

Здание «Казанского государственного цирка» было построено в 1967 году. В 2012 году перед Универсиадой-2013 цирк уже ремонтировали. Тогда произвели работы по укреплению купола здания и реставрации витражей. Стоимость работ составила более 50 млрд рублей.

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