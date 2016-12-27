ЦСР: положения Стратегии-2020 реализованы на треть Уже реализованные меры не требовали существенных изменений среды

Положения стратегии социально-экономического развития Российской федерации до 2020 года в настоящее время реализованы в среднем на 29,5%. Об этом сказано в докладе экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР), опубликованном во вторник.

«Эксперты достаточно сдержанно оценили степень реализации положений Стратегии-2020. Средний уровень выполнения мер — 29,5%. Другими словами, в среднем каждая из предложенных мер была выполнена лишь на треть („в незначительной мере“), что говорит о формальности отношения органов исполнительной власти к предложениям Стратегии-2020», — сказано в документе. Отмечается, что меры, которые уже реализованы, относятся к техническим. Эксперты отмечают, что они не потребовали изменения институциональной среды и механизмов работы государственного аппарата.

В докладе также содержатся указания экспертов на минусы стратегии. В частности, она не предусматривает изменений в сферах экологии, градостроительства и пространственного развития. Также в ней не упоминаются возможные отрицательные внешние эффекты экономического роста.

Напомним, Стратегия-2020 была подготовлена в 2011 году по заказу российского правительства. Над документом работали около тысячи экспертов. Среди целей, указанных в стратегии, были увеличение продолжительности жизни россиян, рост ВВП, рост реальных доходов населения и других показателей.