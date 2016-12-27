В Хабаровске возбудили уголовное дело о выводе в Латвию 1,2 млрд рублей Местного жителя подозревают в заключении фиктивных договоров

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе в Латвии свыше 1,2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в таможне.

В выводе средств подозревают местного жителя. По предварительным данным, мужчина открыл фирм и зарегистрировал ее на свою знакомую. Компания заключила договор с латвийской фирмой на оказание услуг по перевозке грузов. В течение почти полугода на счет латвийской компании переводили деньги, однако перевозки не осуществлялись.

Отметим, с начала года отток капитала из России, согласно данным Центробанка, уменьшился в пять раз. Он составил $10,4 млрд. Регулятор ранее спрогнозировал, что в 2016—2018 годах величина ухода капитала из страны по итогам года должна составить не более $25 млрд.