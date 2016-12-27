ДНР передала Киеву двух пленных В качестве «жеста доброй воли»

Самопровозглашенная Донецкая народная республика передала двух пленных официальным украинским властям. Это произошло во вторник.

Процедура передачи шла между Донецком и Макеевкой. Центру освобождения пленных «Офицерский корпус» передали пленных Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Эту процедуру в ДНР назвали «жестом доброй воли».

Отметим, в начале декабря депутат Верховной рады Надежда Савченко посетила Минск. Там она встречалась с главами ДНР Александром Захарченко и самопровозглашенной ЛНР Игорем Плотницким. По сообщениям СМИ, на встрече присутствовал также Владимир Рубан, руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус».