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27.12.16 / 09:54 Новости / Политика / Россия и мир

ДНР передала Киеву двух пленных

В качестве «жеста доброй воли»

ДНР-фото

Фото: bloknot.ru

Самопровозглашенная Донецкая народная республика передала двух пленных официальным украинским властям. Это произошло во вторник.

Процедура передачи шла между Донецком и Макеевкой. Центру освобождения пленных «Офицерский корпус» передали пленных Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Эту процедуру в ДНР назвали «жестом доброй воли».

Отметим, в начале декабря депутат Верховной рады Надежда Савченко посетила Минск. Там она встречалась с главами ДНР Александром Захарченко и самопровозглашенной ЛНР Игорем Плотницким. По сообщениям СМИ, на встрече присутствовал также Владимир Рубан, руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус».

По материалам: dan-news.info
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