СПбЭС осветили дорогу к острову Бычий в Петербурге К спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу

«Санкт-Петербургские электрические сети» обеспечили наружным освещением дорогу к острову Бычий в Петербурге. Об этом в электрической компании сообщили во вторник.

СПбЭС осветили подъездные автодороги к спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу на острове. Источником питания стала подстанция №357 «Крестовская».

Отметим, СПбЭС входят в группу компаний «Ленэнерго». Покупка предприятия прошла в конце прошлого года.

Бычий остров расположен между Финским заливом, Гребным каналом, Большой и Средней Невками. В 2011 году градсовет Петербурга утвердил проект планировки острова, на котором начали строить спортивный комплекс с залами для восточных единоборств, гостиничный комплекс и яхт-клуб.