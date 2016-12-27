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27.12.16 / 14:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

СПбЭС осветили дорогу к острову Бычий в Петербурге

К спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу

Бычий остров«Санкт-Петербургские электрические сети» обеспечили наружным освещением дорогу к острову Бычий в Петербурге. Об этом в электрической компании сообщили во вторник.

СПбЭС осветили подъездные автодороги к спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу на острове. Источником питания стала подстанция №357 «Крестовская».

Отметим, СПбЭС входят в группу компаний «Ленэнерго». Покупка предприятия прошла в конце прошлого года.

Бычий остров расположен между Финским заливом, Гребным каналом, Большой и Средней Невками. В 2011 году градсовет Петербурга утвердил проект планировки острова, на котором начали строить спортивный комплекс с залами для восточных единоборств, гостиничный комплекс и яхт-клуб.

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