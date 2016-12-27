Комитет по благоустройству Петербурга принял в эксплуатацию 151 дорогу в 2016 году Общая длина дорог — около 80 тыс. метров

Комитет по благоустройству Петербурга в 2016 году принял на содержание 135 магистралей и 16 участков новых дорог. Об этом сообщили во вторник в комитете.

Общая длина участков составляет порядка 80 тыс. метров, а площадь — свыше 1,7 млн кв. м. Новые улицы включены в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Петербурге.

В настоящее время дорожные предприятия города обслуживают 2,479 тыс. дорог. Их протяженность составляет 2, 793 тыс. км. Ранее в комитете транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили, что в 2017 году на городские дороги выделят около 60 млрд рублей.