Песков: Таможенный кодекс ЕврАзЭС вступит в силу вопреки замечаниям Киргизии

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) вступит в силу вопреки ряду замечаний, которые сделала Киргизия. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«По Киргизии ситуация будет дорабатываться, появились некоторые замечания с киргизской стороны, в основном это связано с областью фитосанитарного контроля», — сказал Песков. Он отметил, что альтернативы существующему кодексу нет, поэтому он «рано или поздно, нет никаких сомнений» вступит в силу.
Отметим, таможенный кодекс ЕвроАзЭс сменит действующий кодекс Таможенного государства, который Союз принял в 2009 году. Предполагается, что он должен вступить в силу 1 июля 2017 года.
Ранее Киргизия отказалась подписывать заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности. Остальные участники объединения подписали все необходимые документы.