Все новости

27.12.16 / 13:48 Новости / Россия и мир

Путин запустил газопровод в Крым

В церемонии запуска участвовали глава Крыма и и.о. губернатора Севастополя

Фото: АБН

Фото: АБН

Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым со стороны Краснодарского края. Это произошло во вторник.

Газопровод «Краснодарский край – Крым» должен обеспечить бесперебойную подачу газа на полуостров. В церемонии торжественного запуска участвовали глава Крыма Сергей Аксенов, и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Путин дал старт по видеосвязи из Москвы.

Отметим, газопровод протягивается на 358,7 км. Он проходит через Керченский пролив, а также озеро Тузла. О завершении работ по строительству газотранспортной инфраструктуры Владимир Путин объявил 23 декабря.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016