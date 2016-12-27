Путин запустил газопровод в Крым В церемонии запуска участвовали глава Крыма и и.о. губернатора Севастополя

Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым со стороны Краснодарского края. Это произошло во вторник.

Газопровод «Краснодарский край – Крым» должен обеспечить бесперебойную подачу газа на полуостров. В церемонии торжественного запуска участвовали глава Крыма Сергей Аксенов, и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Путин дал старт по видеосвязи из Москвы.

Отметим, газопровод протягивается на 358,7 км. Он проходит через Керченский пролив, а также озеро Тузла. О завершении работ по строительству газотранспортной инфраструктуры Владимир Путин объявил 23 декабря.