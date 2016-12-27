«Газпром нефть» заложила в бюджет на 2017 год цену нефти $48 за баррель Доллар – 63,3 рубля

«Газпром нефть» заложила в бюджет на 2017 год стоимость барреля нефти в размере $48 за баррель. Об этом во вторник сообщил глава государства Александр Дюков.

Компания ожидает, что баррель Urals будет стоить $48, а доллар – 63,3 рубля. Это один из сценариев на 2017 год, который разработало Минэкономразвития.

Отметим, в «Газпром нефть» входят более 70 организаций, добывающих и перерабатывающих нефть, а также сбытовых предприятий. Они работают в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания экспортирует продукцию в более чем 50 стран мира.