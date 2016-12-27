Группа ТАС купила «Универсал Банк» У Eurobank Group

Украинская финансово-промышленная группа ТАС закрыла сделку по покупке «Универсал Банка». Об этом в группе ТАС рассказали во вторник.

Продавцом выступила Eurobank Group. Сделка не повлияет на капитал группы, заявили в Eurobank. Ее закрыли после получения разрешений от антимонопольного комитета и Нацбанка Украины.

Группа ТАС работает с 1998 года. В нее входит «Таскомбанк» (работает с 1989 года), компания ЦФР, которая работает под торговой маркой «Кредит маркет», компании по страхованию, а также коллекторская компания «Европейское агентство по возврату долгов».

«Универсал Банк» основали в 1994 года. В Eurobank Group состоял с 2006 года.