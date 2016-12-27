Все новости

27.12.16 / 18:48 Новости / Россия и мир / Финансы

Группа ТАС купила «Универсал Банк»

У Eurobank Group

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаУкраинская финансово-промышленная группа ТАС закрыла сделку по покупке «Универсал Банка». Об этом в группе ТАС рассказали во вторник.

Продавцом выступила Eurobank Group. Сделка не повлияет на капитал группы, заявили в Eurobank. Ее закрыли после получения разрешений от антимонопольного комитета и Нацбанка Украины.

Группа ТАС работает с 1998 года. В нее входит «Таскомбанк» (работает с 1989 года), компания ЦФР, которая работает под торговой маркой «Кредит маркет», компании по страхованию, а также коллекторская компания «Европейское агентство по возврату долгов».

«Универсал Банк» основали в 1994 года. В Eurobank Group состоял с 2006 года.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016