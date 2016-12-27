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27.12.16 / 12:04 Новости / Россия и мир

Продажи Hyundai Creta в России составили более 20 тыс. автомобилей

Стоимость автомобиля — от 750 тыс. рублей

Фото: wallpaper.zone

Фото: wallpaper.zone

«Хендэ Мотор СНГ» реализовала с августа текущего года 20 тыс. кроссоверов Hyundai Creta в России. Об этом сообщили во вторник в компании.

Стоимость Hyundai Creta в базовой комплектации с двигателем объемом 1,6 л, мощностью 123 л.с. и механической коробкой передач составляет 749,9 тыс. рублей. По словам исполнительного директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, Creta возглавляет список лидеров на рынке кроссоверов.

Напомним, по итогам текущего года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Петербурге выпустил на 10% меньше автомобилей, чем в прошлом году. Всего предприятие выпустило 207 тыс. автомобилей. Из них 88 тыс. машин  — Solaris.

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